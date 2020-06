Tööandja, kas sa ikka tead, keda tegelikult tööle otsid?

Värbamisprotsessi üheks kirstunaelaks on töökuulutused, mis näevad välja lootusetult sarnased ja mitte midagi ütlevad. Foto: Pixabay

CV Online'i turundusjuhi Maris Viirese ettekanne „Kuidas ise aru saada, keda sa tegelikult tööle otsid?“ viib meid ajas tagasi, täpsemalt 2019. aasta sügisesse. Ajad ja olud on küll muutunud, kuid vaatamata sellele on Marise jutus jätkuvalt palju sellist, mida tasub tänagi värbamisel silmas pidada.

Maris võtab appi statistika, et selgitada, kuidas leida töötajat, kes on „õige“ nii täna kui ka homme. Ta leiab, et selleks peavad mõlemad pooled teadma, mida nad tahavad. Paraku räägivad aga numbrid teist keelt: ligi 50% värbajatest on leidnud, et nad on vale inimese tööle võtnud, ning 34% kandideerijatest on oma tööandja kohta täpselt sama tunnistanud.