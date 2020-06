E-maili turundus on üks parimatest raha teenimise kanalitest

Digiturunduse ekspert Timo Porval rääkis hommikuprogrammis sellest, millised on kohad, kuhu turundusraha pannes see ka kõige suurema tõenäosusega tagasi tuleb. Foto: Raul Mee

Neljapäevases hommikuprogrammis rääkisime digiturunduse eksperdi Timo Porvaliga sellest, kuhu on mõtet kitsastel aegadel oma turunduseelarve investeerida ja millised on digiturunduse arengusuunad.

Porval tõi välja, et kui vahepeal arvati, et tänapäeval enam pole turunduses e-maili ärisuunda vaja ning piisab Facebookist ja Instagramist, siis päris nii see pole. Porval märkis, et e-maili list on ettevõtte põhivara ning selle kaudu turundus on üks paremini raha sisse toovaid kanaleid.