Finantskuritegude tõkestaja pettustest: isegi pereringis tuleks salasõna kokku leppida

Swedbanki finantskuritegude tõkestamise divisjoni juhi Raul Vahtra sõnul on olemas konkreetsed viisid, kuidas pääseda puhta nahaga. "On rõõm tõdeda, et paljud perekonnad on peresiseselt leppinud kokku mingi salasõna või parooli. Tehisintellekti abiga on tihenenud just kõned, mille puhul on võimatu mõista, kas hädasolija on petis või lähedane," rääkis ta.