Tagasi PRO 05.08.25, 10:01 Valge Maja ja Kremli vahel välkus tuumakaart Sel nädalal selgub, mida tähendas USA presidendi Donald Trumpi ultimaatum Venemaale sõja lõpetamiseks. Vastuseks sotsiaalmeedias järskude avaldustega esinevale Venemaa endisele presidendile Dmitri Medvedevile teatas Trump, et suunab kaks tuumaallveelaeva Venemaa lähedale. See meenutab külma sõja aegset retoorikat.

USA Ohio-klassi tuumaallveelaev.

Foto: AFP/Scanpix

Vahemikus neljapäevast laupäevani täitub USA presidendi Donald Trumpi antud 10-12 päevane lühendatud tähtaeg, mille jooksul peab Vene režiimi liider Vladimir Putin Ukrainaga vaherahuni jõudma. Vastasel korral on Trump Venemaad ähvardanud karmide sanktsioonidega, iseäranis, mis puudutab naftamüüki.

Väliselt püsib kõik endine. Putin märkis kohtumisel Valgevene diktaatori Aljaksandr Lukašenkaga, et Vene väed edenevad rindel ja eesmärgid ei ole muutunud. Trump ütles aga, et kolmapäeval või neljapäeval (ehk vahetult enne kõnealust tähtaega) on oodata viimasel ajal Lähis-Ida asjadega tegelenud erisaadiku Steve Witkoffi reisi Moskvasse. Seda tema sõnutsi Vene poole initsatiivil. Kremli kontrolli all olev Vene meedia on püüdnud omakorda Witkoffi visiiti näidata “USA tegeliku seisukohana” ehk ratsionaalsena vastukaaluks Valge Maja viimasel ajal teravamaks muutunud toonile. Kyiv Post kirjutas aga oma allikatele viidates, et Trumpi eriesindaja Ukraina küsimustes Keith Kellogg peaks samal ajal külastama Ukrainat.

Samas võttis Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov kohtumisel Vene meediaga teemaks Putini võimaliku kohtumise Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõiga augusti lõpus “pärast asjatundjate tasemel ettevalmistustööd”, mida aga “pole veel tehtud”.

Paljud vaatlejad rõhutavad, et Trumpi seatud tähtajad on kurikuulsad oma ujuvuse poolest. Seda näitab ka üleilmselt riikidele kehtestatud tollitariifide teema , mis 1. augustist pidi USA presidendi sõnul maailma muutma, ent on kas seni rakendamata, detailides ebaselged või jätkuvad pingelised läbirääkimised. Näiteks Šveitsi valitsus teatas pärast 39% tariifide kehtestamist nende suhtes, et on kindlalt otsustanud USA kaubandusküsimustes enda poole võita. Enim on sel nädalal kõneldud Indiast, keskmes nafta ostmine Venemaalt.