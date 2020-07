Vaktsineerida või mitte?

Koroonaviirus on toonud kaasa võistluse, kes suudab esimesena valmistada toimiva vaktsiini. Foto: Reuters/Scanpix

Kuni vaktsiinide kasutuselevõtuni olid nakkushaigused üheks peamiseks enneaegse surma põhjuseks maailmas. Selle sajandi esimesel kümnendil oli haigestumine vaktsiinidega ennetatavatesse haigustesse saavutanud tänu vaktsineerimisele kogu maailmas ajaloo madalaima taseme.

USA lastearst ja meditsiinieetika ekspert John D. Lantos on öelnud, et kui tänu vaktsineerimisele on saavutatud nakkushaiguse üliharv esinemistase, siis muretsetakse rohkem vaktsiini kõrvalmõjude kui haiguste pärast ning vaktsineerituse tase alaneb. „See toob omakorda kaasa haigestumismäära kasvu, mistõttu tekib lapsevanematel jälle mure haiguse ja sellest tingitud komplikatsioonide pärast ning vaktsineerituse tase hakkab taas tõusma. Kas selline tsükliline mehhanism ka tegelikult toimib, näitab aeg.“

Paljuski johtuvalt sellest mõttest ja praegusest olukorrast on seekordse tervisesaate teemaks vaktsineerimine ning sellest on rääkima tulnud terviseameti nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje osakonna peaspetsialist Hanna Sepp. Saadet juhib Violetta Riidas.