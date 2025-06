Tagasi 13.06.25, 14:00 “Läbilöök”: edukas ajakirjanik võitleb Kremli ja ähvardustega Mida faktikontrollitum on lugu, seda rohkem meid kohtusse kaevatakse, rääkis Delfi uuriva- ja faktikontrolli toimetuse juht Holger Roonemaa.

Delfi uuriva- ja faktikontrolli toimetuse juht Holger Roonemaa.

Foto: Ken Mürk/ERR/Scanpix

"Mõni aasta tagasi oli tunne, et me ei saa midagi avaldada ilma, et sellele ei järgneks pikka vaidlust juristidega," rääkis Roonemaa.