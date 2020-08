Kuus autot, mille hind hakkab tõusma. Vist

Mini Cooper S Foto: Martin de Witte, Flickr

Äripäeva raadio uue autoteemalise saatesarja „Autojutud“ avaosa räägib autost kui investeeringust. Külaline, ajakirja Autoleht tegevtoimetaja Tõnu Korrol ning saatejuht Karl-Eduard Salumäe pakuvad seal välja kuus neljarattalist kolmest hinnaklassist, mille turuväärtus nende ennustusel tõusule pöörab.

Tuleb küll märkida, et mida odavam on auto, mille väärtus kerkib, seda vähem võib seda tegelikult pidada investeeringuks. Pigem aitab hinnatõus masina pidamiskulusid (osaliselt) katta.

Klassikaliste autode turg on juba aastaid buuminud. Saates räägitakse, millal ja miks need ühtäkki ihaldatumaks muutusid ning kui heaks investeeringuks neid võib pidada.

Kuni 3000 eurot

Mini Cooper S (R53)

R53-generatsiooni Mini Cooper S Foto: Camelboy (Wikipedia)

Karl-Eduard Salumäe: 3000 euro eest on korralikku eksemplari küll üsna keeruline leida, aga niinimetatud esimene uus Mini on mõnusalt väike ja sõidab nagu kart ning sel on kihvti häält tegev kompressoriga mootor. See on eripärasem kui hilisemad Mini Cooperi generatsioonid.

Tõnu Korrol: Olen täiesti nõus. Vana originaal-Mini hinnad on läinud ammu üles läinud ning nende jaoks, kes sellist osta ei jaksa, on esimene BMW toodetud Mini paremuselt teine variant.

Škoda Octavia RS (esimene ja teine põlvkond)

Esimese põlvkonna Škoda Octavia RS Foto: Vauxford (Wikipedia)

Tõnu Korrol: Mõtlesin, kas eestlaste lemmikmargilt kah midagi leiaks ja jõudsin sellise autoni. Octavia RS-id tehti Volkswagen Golf GTI tehnikale ja need autod on reeglina läinud hinda, ainult et Octavia on palju ruumikam ja praktilisem. Lisaks suurele tarbimisväärtusele on see aga ka päris muhe ja tänaseski mõttes üsna kiire auto.

Kuni 10 000 eurot

BMW Z4 Coupe (E86)

Kupeekerega BMW Z4 Foto: M 93 (Wikipedia)

Tõnu Korrol: Z4 kupee nägi paljude hinnangul väga veider välja, aga näiteks mulle meeldib. Reeglina on kupee suure mootoriga ja seda tehti palju vähem kui Z4 rotsterit ehk lahtist versiooni. 10 000 euro eest seda täitsa saab ning ma ei usu, et selle hind enam eriti odavamaks läheb. Järgmine Z4 tuli juba kupee-rotsterina ehk alla käiva plekist katusega.

Karl-Eduard Salumäe: Üks vastuolulise Chris Bangle’i disainitud BMWdest. Eriti lahedad on selle M-seeria versioonid, aga need on muidugi palju kallimad.

Mercedes-Benz SL (R129)

R129 tehasekoodiga Mercedes-Benz SL Foto: Brett Weinstein (Wikipedia)

Karl-Eduard Salumäe: Üheksakümnendate üks imposantsema välimusega autosid, mis võiks tekitada meeldivaid tundeid neis autohuvilistes, kes sel ajal üles kasvasid. Minu üllatuseks saab 8000-9000 euro eest isegi viieliitrise mootoriga eksemplare. See tundub kabriolett-mersu kohta ikka väga hea hind.

Tõnu Korrol: Selle mudeli hinnatõusu on oodatud oma kümme aastat. Ja ega need polegi odavamaks läinud, pigem on hinnad vaikselt tõusnud. Aga selle auto kahjuks räägib see, et ta oli liiga hea ja seetõttu tehti neid väga palju – üle 200 000 –, mistap see pole Eestiski väga haruldane. Samuti on pidamiskulud väga kallid.

Kuni 30 000 eurot

BMW M5 (E39)

E39-generatsiooni BMW M5 Foto: Morten Alleröd (Flickr)

Karl-Eduard Salumäe: Viieliitrise V8-mootori ja manuaalkäigukastiga supersedaan BMW nii-öelda heast perioodist ehk nullindate algusest. Praegu võib sellise osta umbes 23 000 euro eest, aga olen kindel, et mõne aasta pärast seda enam 30 000ga ei müüda.

Tõnu Korrol: Selline M5 on minu ükssarv, olen proovinud seda vahelduva eduga osta kümme aastat, aga on jäänud senimaani ostmata. Selle auto hinnatõus on juba alanud, mäletan, et vahepeal sai neid isegi 10 000–15 000 euro eest. Kiire, kuulus ning suhteliselt haruldane auto. Kui praegu on võimalus vähem kui 30 000 eest korralik osta, tasub seda kindlasti teha.

Bentley Continental R

Bentley Continental R Foto: Ed Callow (Wikipedia)

Tõnu Korrol: Olgu, 30 000 euro eest saab selle auto hea õnne ja pika otsimise peale, väikse läbisõiduga ekseplare võidakse juba praegu ka 60 000ga müüa. See on Bentley kupee üheksakümnendatest, mis on pirakam kui S-klassi Mercedes. Puhas briti käsitöö, mis on investeerimise mõttes muidugi väga riskantne. Ent ma julgen väita, et sellel autol on potentsiaali saavutada kuuekohaline hind. Asi on selles, et Bentley’d ja Rolls Royce’id olid aastakümneid ühedsamad autod, ainult märk oli erinev. Kuid Continental R eksisteeris ainult Bentley’na. Pealegi on vanemad Bentley’d samasuguse hinnahüppe teinud ning pärast seda mudelit tulid juba Volkswageni arendatud Bentley kupeed, mis pole enam päris see.

„Autojutud“ on eetris kord kuus neljapäeviti.