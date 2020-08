Kriis pani noored juhid sõnu sööma

Eesti Tööandjate Keskliidu juhi Arto Aasa sõnul on kriis edukatele juhtidele pigem võimalus. Foto: Liis Treimann

Vanemad ja kriisikogemusega juhid tegid õiged otsused vajalikul hetkel ära, samas kui noorte juhtide liigne optimism sundis neid hiljem oma sõnu sööma, leiab tööandjate keskliidu juht Arto Aas.

Lisaks tuli juttu sellest, et ettevõtetel on valminud kriisiplaanid, kuid headel juhtidel on plaan, kuidas seda kriisi enda ettevõtte hüvanguks ära kasutada.