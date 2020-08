Terviseamet läheb teisele lainele vastu võrdlemisi väsinuna

Terviseamet läheb teisele lainele vastu võrdlemisi väsinuna, nentis ameti kommunikatsioonijuht Simmo Saar. Foto: Liis Treimann

Terviseameti jaoks pole koroonakriis vahepeal lõppenud ning kuna teiseks laineks valmistumisega on tegeletud ka siis, kui ühiskonnas oli pingeleevendu, siseneb Terviseamet uude võimalikku tervisekriisi väsinuna.

Terviseameti kommunikatsioonijuht Simmo Saar tõdes Äripäeva raadio "Hommikuprogrammis", et koroonaviirus on tagasi ning nende töömaht sõltub sellest, kui suur on nakatunute arv. Ta selgitas, et koroonaviirust levitavad täna peamiselt noored inimesed, kes ei pea nohu ja kurgukipitust millekski ja kel on lai sotsiaalne ringkond. Saare hinnangul on noorel inimesel keskmiselt 70 lähikontaktset ning mida suurem on nakatunute arv, seda raskem on Terviseameti töö nende tuvastamisel.