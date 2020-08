Kas tulekul on rekordiline viljasaak?

Saates "Kasvupinnas" olid külas Baltic Agro arendusdirektor Margus Ameerikas (vasakul) ning Scandagra Eesti vilja tootejuht Marge Pähkel (keskel). Saadet juhtis Vahur Tõnissoo. Foto: Äripäev

Tänase saate „Kasvupinnas“ teemaks on teravili. Põllumeeste lootused on suured – kas tulekul on rekordsaak 2 miljonit tonni?

Saate külalisteks on Scandagra Eesti ASi vilja tootejuht Marge Pähkel ja Baltic Agro ASi arendusdirektor Margus Ameerikas. Saadet juhib Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse liige Vahur Tõnissoo. Ühiselt arutletakse selle üle, mis praegu maailma teraviljaturul toimub ja kuidas see Eesti teraviljakasvatajaid mõjutab.

Saates tuleb juttu ka teistest kultuuridest, mida meie põllumehed on kasvatama hakanud. Näiteks on Eesti suurim kanepikasvataja Euroopas. Räägitakse lahti ka tänavune Viljelusvõistlus, mis toimub juba 16. korda ja kus võisteldakse nii saagikuses, kvaliteedis kui tulukuses.

Kuula saadet siit:

Saadet toetab Agroekspert.