Ökonomist: palgatõus jätkub ITs ja avalikus sektoris

Majanduskriisi ajal torkab suurema palgafondiga silma avalik sektor koos tervishoiuga. Samuti on tööjõupuuduses IT-sektor endiselt üks tugevamaid palgakasvuga valdkondi. Foto: Liis Treimann

Palgafondid on jätkuvalt suurenenud enim infotehnoloogias, avalikus sektoris ja tervishoius, ütles maksu- ja tolliameti andmeid vaadelnud Swedbanki vanemökonomist Liis Elmik.

Elmik märkis Äripäeva raadio esmaspäevases hommikuprogrammis, et avalikus halduses on kokku ligikaudu 40 000 inimest ehk kõigist hõivatutest 6 protsenti, mistõttu nende panus tarbimisse ei ole nii suur, et nad suudaksid tarbimise languse ära hoida.