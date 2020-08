Horeca Service pöörab tähelepanu ka väiksemate linnade klientidele

Horeca Service kaasasutaja Reimo Leol Foto: Erakogu

Horeca sektoris on oluline pakkuda väga personaalset teenust ja olla kliendile võimalikult lähedal, räägitakse värskes "Sisuturundussaates".

Saates on külas Horeca Service kaasasutaja Reimo Leol, kes selgitab, miks see nii on.

Saatejuht on Hando Sinisalu.

Kuula saadet siit: