Kas Eesti digiriik kängub või spurdib edasi?

Kui nullindatel aitas Eesti digiriigi edulugu vedada ID-kaart, siis saates "Tehnoloogiakompass" uurisime, mis võiksid olla järgmised vedurid. Foto: Erik Prozes

Saates "Tehnoloogiakompass" räägime sellest, kas on endiselt põhjust uhkust tunda teema üle, mis on meie riigi uhkuse allikas olnud viimased 15 aastat ehk kas digiriigi areng on jäänud seisma või jookseb edasi.

Miks on üldse püstitada küsimus, kas Eesti on endiselt digiriik? Kuhu selles osas riik liigub? Kui palju riik ja erasektor selles vallas koostööd teevad? Sellest räägime digiriigi arengu osakonna juhi Allan Lepiku ja Telia ärikliendiüksuse juhi Holger Haljandiga.

Saatejuht on Priit Pokk.

Kuula saadet siit:

