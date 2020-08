Kortermajade juurde elektriauto laadijate paigaldamine kipub takerduma

Elektriauto kesk laadimist. Foto: Dmytro Sidashev, Scanpix

Selleks, et elektriautode võidukäik saaks jätkuda, peavad laadimisvõimalused kortermajade elanike jaoks avarduma, tõdetakse seekordses „Targa elukeskkonna“ saates.

Ehkki tänapäevase särtsuauto puhul võib piisata igapäevasõitude tegemiseks kord nädalas laadimisest ning kodumaja juures olev laadimisvõimalus pole seetõttu hädavajalik, ei saa kogu koormust jätta üldkäidavates kohtades asuvatele laadimispunktidele, koorub saatekülaliste, laadimisvõrgustikku arendava ettevõtte Eleport tegevjuhi Raul Potisepa ning rahvusvahelise tööstuskontserni ABB keskpingeseadmete moodulsüsteemide globaalse tootejuhi Danel Türki jutust.

Kortermajade juurde laadijate saamine võib aga praktikas takerduda asjaolude ja teadmatusest tingitud kartuste taha, alustades sellest, et paljude korermajade juures olevate parkimiskohtade omanikeks pole korteriomanikud, jätkates hirmuga, et laadimiseks kasutatud elekter makstakse ühiselt kinni, ning lõpetades elanikega, kes on igale uuele asjale põhimõtteliselt vastu. Potisepp ja Türk on ühel meelel, et korteriühistuid tuleb selles vallas harida ja julgustada.

Seda, et teatud piirkondades, kus parkimiskohti on selgelt puudu, pole võimalik piisavalt laadijaid paigaldada, külalised ei usu. Türk märgib saates, et tänapäeval on laadijad kompaktsed ning näiteks Amsterdamis peitub see sisuliselt igas teises laternapostis.

Jutuajamist juhib Karl-Eduard Salumäe.

Kuula saadet siit: