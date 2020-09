Trigon uuest fondist: meid ei huvita, mis on indeksis, me otsime parimat väärtust

Trigon Varahaldus, kelle praeguste klientide seas on Eesti jaekliente kaduvväikeses mahus, suunab oma uue fondiga fookuse just neile. Foto: Liis Treimann

Uuest dividendifookusega investeerimisfondist, mis võtab investoritelt tasu vaid positiivse tootluse korral, käisid Investor Toomase tunnis rääkimas Trigon Capital grupi juhatuse esimees Joakim Helenius ja Trigon Varahalduse partner ja fondijuht Mehis Raud.

"Meid tegelikult ei huvita, mis on indeksis. Me ostame seda, kus me näeme parimat väärtust," selgitas uue fondi üks juhtidest Mehis Raud investeeringute tagamaid ja lähenemist. Fondi investeeringute fookus on esialgu Ida-Euroopas, kuid pilku hoitakse peal kogu maailmal.