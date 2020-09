Riigieelarve lahingus terendavad esimesed otsused

Peaminister Jüri Ratas Sagadi mõisas riigieelarve aruteludele saabumas. Foto: Liis Treimann

Kuna meedia kutsuti Sagadi mõisa kajastama valitsusliidu läbirääkimisi riigeelarve kohta, siis on täna oodata esimesi ametlikke teateid, ütles kohapeal Sagadi mõisas viibiv Äripäeva ajakirjanik Urmas Jaagant.

Jaagant rääkis Äripäeva raadio neljapäevases hommikuprogrammis, et tema eelduse järgi selgub täna see, mille kallale valitsus ei lähe. "Kui ma peaksin ennustama, siis ma usun, et me täna kuuleme seda, et kaitsekulud jäävad senisele tasemele, õpetajate ega meditsiinitöötajate palkadega midagi ei juhtu ja selliseid asju. Kas me mingeid numbreid kuuleme, seda vaevalt, sest isegi kui nad siin midagi kokku lepivad, siis Excelis tabelite kokku loksutamine võtab ametnikel ka natuke aega. Nii et täpseid numbreid me ka tõenäoliselt täna ei saa," märkis Jaagant. Eile kirjutas Jaagant artiklis otse Sagadist, mille üle valitsuse liikmed arutavad.