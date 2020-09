Kas Eesti sulgub ja turismisektor vajub koomasse?

Välisminister Urmas Reinsalu kinnitas Äripäevale antud intervjuus, et Eesti sulgumine sõltub eelkõige meist endist. Foto: Liis Treimann

Soome otsustas alates esmaspäevast Eesti turistidele piiri sulgeda, sama on teinud Läti. Kas ja kuhu on üldse veel eestlasena võimalik reisida, mis saab piirangute ühtlustamisest Euroopas ning kas üha sügavamale koomasse vajuvat turismisektorit tuleks täiendavalt aidata?

Just nendele küsimustele vastas täna Äripäeva raadio "Kuumal toolil" välisminister Urmas Reinsalu, kellega tuli muu hulgas juttu sellest, mida on Eestil Rootsi koroonastrateegiast õppida, aga ka sellest, miks on Estonia kohta peagi näidatav dokumentaalfilm niivõrd suur põhjus, et ministrid peavad eneseisolatsiooni eirates diplomaatiliste passide abil koroonat trotsima ja piire ületama.