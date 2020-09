Lauskeelud jäägu ajalukku

Lauskeelud jäägu ajalukku, kirjutab Äripäev juhtkirjas. Foto: Äripäev

Olukorras, kus Eesti lähinaabrid on taas kehtestamas reisipiiranguid, tuleb Eestil pingutada senisest veelgi rohkem, et saavutada piiriületustingimustes ühtne Euroopa-ülene kokkulepe, mis on suunatud kontrollimisele ja mitte lauskeelamisele, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Ühtsete reisitingimuste järele näitab karjuvat vajadust muu hulgas anomaalia, et Eesti on kehtestanud eneseisolatsiooni nõuded riikidele, kel on nakatumiskordaja 100 000 elaniku kohta viimase kahe nädala jooksul madalam kui meil. Samuti on teadmatus üle Euroopa suur – kui osa, riike, mille nakatumiskordaja läheneb 300-le, näiteks Hispaania, lubavad Schengeni alalt viirust kartmata sisse kõik turistid, on Läti ja Soome otsustanud valida konservatiivsema tee ning piirata tervislikel argumentidel inimeste vaba liikumist laialdasemalt.