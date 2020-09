Koroona aitas taastuvenergia võidukäigule

Päikesepaneel. Foto: Liis Treimann

Euroopas ületas esimest korda taastuvenergiaallikatest toodetud elektrienergia fossiilsetest kütustest toodetud elektrienergia koguse, ütles KPMG energiasektori juht ja analüütik Sten Aan.

Aan rääkis Äripäeva raadio teisipäevases hommikuprogrammis, et Eestis on praegu kõige suurem taastuvenergialiik tuul, aga ka päikeseenergiast toodetud elektri maht on suurenemas. "Eestis oli ka teises kvartalis taastuvenergia toodang suurem," selgitas Aan.