Ehitusfirma juht: vaevalt suudab riik midagi kiiresti muuta. Ja kas ongi vaja?

Mapri Ehituse tegevjuht Tarmo Roos ütles Äriplaanil antud intervjuus, et tema ei muretse selle pärast, kas riik suurendab või ei suurenda tellimusi. Foto: Raul Mee

Mapri Ehituse tegevjuht Tarmo Roos rääkis tänases hommikuprogrammis, et nemad ei panusta sellele, et riik suurendaks ehitusmahtu.

"See kriis pole veel nii väga kriis. Eelmise kriisi suurim viga oli see, et riik lõpetas ka tellimused ära ehituse mõttes. Riik ei peaks midagi muutma. Kõik planeeritud tegevused peaksid toimima, siis on kõik hästi," rääkis Roos.