Kinnisvaraturul on peidus varjatud pärl

Kinnisvarainvestor Karin Vinkel. Foto: Maria Roosaare/Erakogu

See kriis saab kinnisvaraturule olema täiesti teistsugune kui eelmine, rääkis kolmapäevases hommikuprogrammis kinnisvarainvestor Karin Vinkel.

Nõuded karmistuvad, tehingute arv on kukkunud, nõudlus on väiksem ning pakkumist on turul rohkem, kuid see kukkumine pole nii järsk, rääkis Vinkel.