Aasta parima kaubandusteo võidu saladus

Maxima turundusjuht Janne Laik. Foto: Raul Mee

Eesti Kaupmeeste Liit pärjas eile Maxima Eesti aasta kaubandusteo tiitliga Eesti esimese mobiilse ostupuldi turule toomise eest.

Neljapäevases hommikuprogrammis vestlesime Maxima Eesti turundusdirektori Janne Laikiga sellest, mis on hea toote saladus. Üks neist on Laiki sõnul see, et alati tuleb lihtsustada selliselt, et kliendil oleks mugav toodet kasutada.