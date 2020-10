USA presidendivalimised ja investeerimine – mida esimene teisele tähendab?

USA presidendikandidaatide Donald Trumpi (vasakul) ja Joe Bideni debatt. Foto: BRIAN SNYDER, Reuters/Scanpix

Äripäeva raadio teisipäevases hommikuprogrammis arutleti koguni kahe külalisega selle üle, mida võib investorile tuua kaasa USA järgmise presidendi valimine.

Swedbanki Investeerimisfondide juhatuse esimees Kristjan Tamla leidis, et investori seisukohast on halvim, mis saab USA presidendivalimistega juhtuda, see, kui võitjat kohe ei selgu. Ta meenutas 2000. aasta valimisi, kui nõnda juhtus.