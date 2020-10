Lääne-Viru tuumajaama kavandaja: inimesed mõistavad faktide keelt

Fermi Energia juhatuse liige Kalev Kallemets Foto: Eiko Kink

Lääne-Virumaale Eesti esimest tuumajaama rajada sooviva Fermi Energia juhatuse liige Kalev Kallemets leiab, et inimeste pelgusest saab üle, kui rääkida faktidest.

Kallemets märkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et tema hinnangul on mitu varasemat suurejoonelist plaani takerdunud Eestis avalikku vastuseisu just seetõttu, et kohalikele pole veenvalt selgitatud, millist hüve nemad tehasest või jaamast saavad. Fermi Energia pakub Viru-Nigula vallale töökohti ning odavamat elektrit.