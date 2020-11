1 074 000 000 000 euro jagamisel otsitakse tupikust väljapääsuteed

Euroopa raha jagamisel jõudsid nii Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament kui liikmesriigid ühise meeleni. Kuni Poola ja Ungari otsustasid plaanile pidurit panna, kuna neile on vastumeelne piirang, et raha saamine seotakse sellega, et õigusriigi rikkumise korral keeratakse rahakraane kinni. Foto: Reuters/Scanpix