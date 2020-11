Talpsepp vaidleb Viisemannile vastu: see ei ole lõpp, vaid algus

Mikk Talpsepp. Foto: Raul Mee

Kui eelmisel nädalal ütles LHV pensionifondide juht Andres Viisemann, et näeb praegu aktsiaturgudel tõusu lõppu, siis kaupleja Mikk Talpsepp näeb hoopis tõusu algust.

Talpsepp rääkis Äripäeva raadio esmaspäevases hommikuprogammis, et temasse süstib enesekindlust stiimulmeetmete oodatust suurem maht. Samuti näeb ta, et USA on muu maailmaga võrreldes saanud väikese edumaa.