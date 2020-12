Need on LHV, Tesla ja bitcoini tugevad ostukohad

LHV aktsia on kerkinud üle 18 euro piiri. Kas potentsiaalsel investoril tasuks osta kohe või soodsamat hinda oodata? Foto: Liis Treimann

Tehnilise analüüsi ekspert Vaido Veek tõi "Investor Toomase tunnis" välja sel kuul tugevalt kerkinud LHV, Tesla ja bitcoini järgmised tugevad ostukohad.

Bitcoini praegune tõus üle 19 000 dollari piiri on fundamentaalselt oluliselt tugevam kui 2017. aasta lõpus, ütles Veek. Seni on kõik kolm teinud novembris märkimisväärse tõusu. Bitcoin on tõusnud üle 42%, LHV ligi 26% ning Tesla üle 34%