Kallimad korterid päästavad investorid halvimast

Külaliskorterid sattusid kriisis keerulisse olukorda: kui turiste pole, siis pole ka kliente. Foto: Liis Treimann

Külalismajutusele keskenduvas "Uus Maa kinnisvarasaates" räägime, mis aitab praeguses turuolukorras selles äris ellu jääda, ning uurime, kui palju on erinevate korteritüüpide täituvus võrreldes aasta varasemaga langenud.

Külas on Uus Maa Plussi partner Morten Tibar ning Hilltop Apartmentsi omanik Rene Allabert. Allabert toob muu hulgas välja tõsiasja, et Hilltop Apartmentsi külaliskorterite puhul on kallimate korterite täituvus kahanenud oluliselt vähem kui väiksematel ja odavamatel korteritel.

Teiste teemade seas peatume ka lühiajalise üüriäri reguleerimise probleemil ning uurime, miks on paljude silmis lühiajaliste üürnike renomee halb. Saadet juhib Lauri Leet.

Kuula saadet siit:

