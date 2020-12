Inkassofirmade metsik lääs vajab reguleerimist

Äripäeva ajakirjaniku Pille Ivaski sõnul vajavad inkassofirmad suuremat reguleerimist. Foto: www.imago-images.de/Scanpix

Inkassofirmade tegevust lähemalt uurinud ajakirjaniku Pille Ivaski sõnul vajavad riigipoolset reguleerimist nii küsitavad viivisemäärad kui kogu inkassoturg laiemalt.

“Mis on kõige suurem murekoht ja võlgase jaoks teeb asja eriti keeruliseks on see, et intressi pealt kasseeritakse intressi,” ütles Ivask. Ehk inkassofirmasse liikudes saavad endise laenu kõigist nõuetest automaatselt uus põhiosa, millelt tuleb hakata omakorda intressi maksma.