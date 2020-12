Madis Müller: tingimused ettevõtete laienemiseks on soodsad

Keskpanga vaade Eesti majandusele on varasemast positiivsem. Pildil Eesti Panga president Madis Müller. Foto: Raul Mee

Euroopa Keskpanga intressimäärad jäävad vähemalt lähemaks paariks aastaks väga madalale, seega kes näevad laienemisvõimalusi, siis tingimused on selle jaoks soodsad, märkis Eesti Panga president Madis Müller.

Järgmise aasta osas on keskpank praegu positiivsem, kui veel kevadel. Seda esiteks senise taastumise kiiruse tõttu, mis näitas, et Eesti majandus on võimeline paindlikult täisjõul käivituma. Lisaks on uudised vaktsiinirindelt positiivsemad, kui kevadel osati oodati, ütles Müller.