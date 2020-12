Tipud on selgelt tasakaalust väljas, neid ei saa ühte pädevusmudelisse mahutada

Raimo Ülavere Foto: Andres Laanem

Sel korral keskendub saade „Juhtimislaborˮ sellele, milliseid müüte ja valesid inimesed ning juhid töö kohta usuvad. Inspiratsiooni saateks saime raamatust „Üheksa valet töö kohtaˮ. Külas on koolitaja Raimo Ülavere, kellega tuleb muu hulgas juttu ka töötajate pädevuse hindamisest.

„Pädevusmudelid nihutavad meid keskmiste suunas – me otsime inimesi, kes oleksid tublid kõiges. Tipud on need, kes on selgelt tasakaalust väljas ja neid ei saa ühte pädevusmudelisse paigutada,ˮ ütleb meeskondade ja sportlaste coach Raimo Ülavere.

Samuti räägime tagasiside andmise, eesmärkide seadmise, meeskondade juhtimise ja paljude teiste teemade kõige suurematest müütidest.

Saadet juhib Äripäeva Personaliuudiste juht Kai Miller.

Kuula saadet siit: