Aasta tööstur Ruth Oltjer: kriis on näidanud, et Eesti vajab tööstust

AS-i Chemi-Pharm omanik Ruth Oltjer on aasta tööstur 2020. Foto: Andras Kralla

Aasta viimases "Tööstusuudised eetris" saates on külas tänavu aasta töösturiks valitud Chemi-Pharmi omanik Ruth Oltjer, kellega räägime uuest koroonavastasest biomaskist, aga ka paljust muust.

Ruth ütleb intervjuus, et praegune kriis näitab selgelt, kui oluline on iga riigi jaoks omada strateegiliste kaupade tootmise võimekust ja kriisivarusid. Lisaks märgib tööstusjuht, et edaspidi saab aina olulisemaks märksõnaks tööstus 4.0.

Saates on juttu ka uue tehase ehitamisest, mis peaks algama järgmise aasta lõpus, ning sellest, milliseid samme teeb ettevõte ravimitööstuseks saamise nimel. Küsime, keda ta Eesti tööstusjuhtidest imetleb ning kas ja millal võiks Chemi-Pharm börsile minna. Saadet juhib Harro Puusild.

Kuula saadet siit: