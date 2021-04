6 sammast, mis viivad müügimeeskonna võidule. Osa 2

Kaspar Kuntor ja Silver Rooger Dominate Salesist. Foto: Äripäev

Eelmises "Nimed müügitahvlil" saates rääkisid Silver Rooger ja Kaspar Kuntor Dominate Salesist kolmest tugisambast, mis viivad müügimeeskonna võidule. Tänases saates toovad nad esile ülejäänud kolm sammast.

Milleks on:

- Milline palgasüsteem on õiglane ja soosib tipptulemust jahtima?

- Mida inimeste värbamisel tähele panna ja milliseid tüüpilisi ohukohti vältida, et leida omale inimene, kes oma annetekomplektiga viib ettevõtte uuele tasemele?

- Miks kõrge tulemuse saavutamiseks peab paigas olema koolitusstrateegia?

Müügimeeskonna tugisambad. Foto: Dominate Sales

Kõigile tugevat väljakutset pakkuv 2020. aasta on näidanud, et firma arendamine on esikohal, kui tahetakse saada parimaid kättesaadavaid tulemusi.

Võtke need 6 sammast omale kasutusele, putitage masinat ning teeme 2021. aastal võimsamalt kui kunagi varem!

