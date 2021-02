Investor paljastas viisi Funderbeamis kiire kasumi teenimiseks

Investeeringutelt keskmiselt ligemale 20% aastatootlust teeninud investor Marko Oolo on suutnud 7 aastaga enda portfelli nullist enam kui poole miljoni euro suuruseks kasvatada. Foto: Erakogu

Investeerimisklubi kaasasutaja ja riskiinvesteeringute fondi Superangel investeeringute juht Marko Oolo avaldas värskes saates „Investor Toomase tund“ vähetuntud viisi Funderbeami idufirmade platvormil kiire kasumi teenimiseks.

„Ma olen avastanud, et on päris aktiivsed turuosalised Funderbeamis, kes elavadki vist täisajaga seal järelturul ja kauplevad spread'i, mis on ostu- ja müügipakkumiste hinna vahe,“ selgitas Oolo, kelle sõnul on need aktiivsema kauplemisaktiivsusega ettevõtetel 5% ringis. „Keegi on nõus 5% kallimalt ostma ja keegi on nõus 5% odavamalt müüma ja on turuosalisi, kes on mõlemal pool lauda.“