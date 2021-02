Lavajutud: Hiina salakaval plaan tegi Eesti põllumehe rikkaks

Viljamaaklerfirma Copenhagen Merchants Group äriarenduse juhi Indrek Aigro hinnangul õnnestus Eesti põllumeestel teenida eelmisel aastal 40–50 miljonit eurot rohkem kui aasta varem. Olulist rolli on selles mänginud ka Hiina poliitika. Foto: Terje Lepp

Saates "Lavajutud" meenutame novembris toimunud Põllumajanduse Äriplaani konverentsi, kus räägiti koroonakriisi aastast, kuid räägiti ka laiemalt, mis trendid mõjutavad Eesti põllumeeste rahakotti ja tööpõldu. Viimasest rääkis näiteks viljamaaklerfirma Copenhagen Merchants Group äriarenduse juht Indrek Aigro, jagades tarkust, mis toimub maailma viljaturul.

Näiteks on tekkinud kurioosne olukord, kus maailmas on nisusaak väga suur, väga palju on ka varasalves, aga sellest hoolimata on ka väga kõrged hinnad. Lisaks kõneles Aigro sellest, millised maailmas toimuvad sündmused mõjutavad Eesti põllumehi: näiteks millist mängu mängib Hiina.