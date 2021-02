Tesla langusele panustav investor otsib kasvu väikeettevõtetest

Foto: Erakogu

Tesla lühikeseks müümisega tähelepanu pälvinud investor Andres Jaanson otsib portfelli kasvu eelkõige väikeettevõtetega ning nimetab end vaatamata riskantsele panusele pikaajaliseks investoriks, rääkis Jaanson investor Toomase tunnis.

Tänavu jaanuaris investeerimisblogi The Hobby Investor That Could alustanud Jaanson on kokku pannud portfelli, kuhu kuuluvad nii krüptovarad, laiapõhjalised ETFid ning mitmed tugevat kasvu näidanud väikesed börsiettevõtted. Samuti on tal jätkuvalt üleval Tesla lühike positsioon ehk ta panustab selle langusele, mille ajastusega on ta seni täppi pannud.