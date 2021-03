IT-inimeste pärast käib agar oksjon

Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituudi doktorant Kadri-Liis Kusmin. Foto: Jake Farra

Saates "Eetris on Tallinna Ülikool" on külas tarkvaraarendaja ja Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituudi doktorant Kadri-Liis Kusmin, kes räägib lähemalt sellest, kuidas on COVID-19 pandeemia mõjutanud info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ettevõtete elukorraldust, ning avab oma kaugtöö kogemust.

Samuti räägib IKT-sektori tööjõupuudusest ja vajalikest pädevustest, oma doktoritööst ning sellega seonduvalt ka ettevõtete ja õppeasutuste täiendusõppealasest koostööst. Saadet juhib Anete Hela Pulk.

Kuula saadet siit: