Jaapani vannid Eesti hoovides

Terrassivann loob võimaluse koduhoovis lõõgastumiseks. Foto: Erakogu

Eramaja ehituse saates räägime, kuidas muuta oma olemist krundil mugavamaks, ning keskendume veeprotseduuridele. Külas on kümblustünne ning terrassivanne tootva ettevõtte Lingalaid tegevjuht Vahur Poolak.

Uurime, mida peab tegema, et oma koduhoovis soojas tünnis lõõgastumine võimalikuks saaks, mis taoline lõbu maksab, kuidas tagatakse tuleohutus ning millisel moel kasutades on see kõige mõnusam.

Saadet juhib Lauri Leet.

Kuula saadet siit: