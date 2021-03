Kas varsti ei ole linnaliikluses enam valgusfooridel kohta?

Valgusfoor. Foto: Indrek Susi

Äripäeva raadio rohetehnoloogia- ja innovatsioonisaates "Cleantech" vaatame sel korral otsa targa linna arengutele.

Milline on tark linn praegu ja tulevikus ning mis eristab Eesti linnasid eelkõige ülejäänud maailmast? Miks meile üldse tarka linna vaja on ja mis see inimesele annab? Seda teemat avab targa linna tippkeskuse juht Ralf-Martin Soe.

Lisaks uurime lähemalt tänapäevaseid nutikaid valgusfoore ning ristmikusüsteeme ning räägime sellest, milline võiks näha välja transport kahekümne aasta pärast. Kas meid siis veel lubatakse üldse rooli taha, arutab Bercman Technologies ASi juht Mart Suurkask.

Saatejuht on Mart Valner.

Kuula saadet siit:

Saadet toetavad Sunly OÜ ja MTÜ Cleantech ForEst.