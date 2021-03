Rohegaas on negatiivse süsinikujalajäljega kütus

Vinni rohegaasijaam Foto: Eesti Biogaas

Tänase sisuturundussaate fookuses on rohegaas ehk biometaan. Räägime sellest, milliseid gaase üldse mootorikütusena kasutatakse. Lisaks küsime, mille poolest erinevad LNG, LPG, CNG ja rohegaas.

Samuti tuleb saates juttu sellest, kuidas võrrelda kütusekulu ja -hinda ja kui tihe on gaasitanklate võrk Eestis? Räägime, millest rohegaasi valmistatakse, kuidas käib tootmisprotsess, kes on tarbijad ja milline on keskkonnajalajälg.

Kui rohegaas on sedavõrd keskkonnasõbralik, siis miks ei ole veel kogu meie riigi transport täielikult rohegaasile orienteeritud?

Saate külalised on Eesti Gaas ASi juhatuse liige Raul Kotov ja Eesti Biogaasi OÜ tegevjuht Kristjan Stroom. Saadet juhib Hando Sinisalu.

Kuula saadet siit: