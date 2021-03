Ain Hanschmidt: laskem koroonavaktsiinid vabale turule, erasektor tegutseb kiiremini

Ain Hanschmidti hinngangul saaks erasektor koroonakriisi lahendamisega kiiremini hakkama. Foto: Liis Treimann

Tallinki suuromaniku Ain Hanschmidti hinnangul peaks riik koroonakriisi kiiremaks lahendamiseks rohkem erasektorit kaasama. Sealhulgas tuleks tema sõnul vaktsiinid lasta vabale turule, kus ettevõtjad saavad neid ise osta ja tarnida.

Samuti ei usu Hanschmidt, et Euroopa Liit suudab suveks luua ühise vaktsiinipassi süsteemi. Ettevõtja sõnul peab Eesti ise looma kiiresti antikehade passi, mille alusel saaks turismi- ja toitlustussektorit uuesti avama hakata. Kuna olukord on äärmuslik, et näe Hanschmidt ebavõrduse tekkimises suurt probleemi.