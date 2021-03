Anu Lill: investorid otsivad USA börsi ootamatus müügis ohtlikku mustrit

New Yorgi börsil ei ole veel suurepinnalisi muutusi näha, kuid investorid ja maaklerid on ettevaatlikud. Foto: Nicole Pereira

Eelmisel nädalal ootamatult sundmüüki läinud suur kogus aktsiaid tekitab praegu küsimusi, kas tegemist on üksikjuhtumiga või on see osa ohtlikust mustrist, ütles Äripäeva börsitoimetuse ajakirjanik Anu Lill.

Lill rääkis Äripäeva raadio teisipäevases hommikuprogrammis, et kui tegemist on üksikjuhtumiga, pakub see praegu head võimalust mitme ettevõtte aktsiate ostmiseks.