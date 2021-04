Bugbox tahab putukatööstuse massidesse viia

BugBoxi asutaja ja juht Erlend Sild. Foto: Liis Treimann, Postimees/Scanpix

Idufirma BugBoxi asutaja Erlend Silla juhtimisel plaanib ettevõte hakata tootma putukapulbri automaatseid tootmisliine. Uus tehnoloogia võib saada Silla sõnul tõukejõuks, mis viib putukatest valgu tootmise massidesse.

Äsja oma uuelt strateegiliselt investorilt Priit Piilmannilt 1,5 miljonit eurot kaasanud Sild rääkis, et seni on putukatest valgupulbri tootmine olnud suuresti käsitöö. Seetõttu on ka ettevõtte konkurendid pidanud tootmismahtude suurendamiseks tehaseid aina laiendama.