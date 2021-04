Kuidas rääkida asjadest, millest tavaliselt ei räägita?

Majorel Estonia personalijuht Pille Room. Foto: Raul Mee

"Lavajuttude" saates meenutame veebruaris toimunud personalitöö aastakonverentsi, kus räägiti nii vaimsest tervisest, paindlikest töösuhetest kui paljust muust.

Üks osa personalitööst on ka see, kuidas korraldada sellistest asjadest rääkimist, millest tavaliselt ei räägita. Personaliosakonda jõuavad sageli probleemid, mille lahendamine on ebamugav. Näiteks teemad, mis puudutavad töötajate isiklikku elu, nende usulisi veendumusi, töökiusu, ahistamist, diskrimineerimist ja palju muud.