E-poodide õppetunnid ja kasvuaasta tarbijakäitumise muutused

Eesti E-kaubanduse Liidu juht Tõnu Väät, Kantar Emori ostukäitumise ekspert Kersten Jõgi ja saatejuht Art Lukas. Foto: Äripäev

See, milline olukord valitseb e-kaubanduses ning millised on viimase aja kiire kasvuaastaga kaasnevad õppetunnid, räägivad "E-kaubanduse arengu ja tuleviku" saates Eesti E-kaubanduse Liidu juht Tõnu Väät ning Kantar Emori ostukäitumise ekspert Kersten Jõgi.

Saates saab teada ka seda, kui suured on kaupade tarneprobleemid, kuidas on muutunud tarbijate ostukäitumine väljapoolt Eestit tooteid tellides ning kas on toimunud ka uute e-kaupluste buum. Saate lõpus selgub, milliseid muudatusi e-kauplused käesoleval aastal oodata võivad. Saadet juhib Art Lukas Maksekeskusest.

Saadet toetab DPD Eesti.

