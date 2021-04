Elisa nõuab Huawei-keelu pärast hüvitist 50 miljonit eurot

Elisa juhtkond leiab, et Huawei seadmete keelustamisel tuleb vastutus võtta ettevõttel koos riigiga. Foto: Liis Treimann

Riigikogus arutatava sideteenuste eelnõu ehk rahvakeeli Huawei keelustamise seaduse tõttu tahab Huawei seadmeid kasutav Elisa Eestis riigilt kahju hüvitamist suurusjärgus 50 miljonit eurot.

Elisa juhatuse liige ja tehnoloogiajuht Toomas Polli rääkis Äripäeva raadio reedeses hommikuprogrammis, et ettevõtte seisukohalt peaks Huawei seadmete keelustamise markeerima sundvõõrandamisena. Praeguses olukorras oleks Polli sõnul õiglane, et vastutuse ühiskonna ees võtaks ettevõte koos riigiga. Samas märkis Polli, et praegu ei ole poliitikud Elisale vastu tulemas ja seetõttu terendab ees kohtutee.