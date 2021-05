Tootlus 555%: alguses soovitasin mehele, siis hakkasin hoopis ise investeerima

Eesti džässmuusik Susanna Aleksandra Veldi. Foto: Kaupo Kikkas

Eesti džässmuusik Susanna Aleksandra Veldi, kes nimetab end „ühe inimese start-up'iks, mille bränd on tema ise“, huvitus investeerimisest ja alustas algajana börsil. Milliseid rõõme ja muresid on Susanna Aleksandra algaja investorina kogenud, kust infot saab ja kuidas otsuseid langetab, rääkis ta kolmapäevases hommikuprogrammis. Tema tootlus on üle 500 protsendi.

Hommikuprogrammi tegid Neeme Korv ja Rivo Sarapik.