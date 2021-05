IT-firma Net Group uuest ärisuunast: otsime julgust ebaõnnestuda

IT-firma Net Group tegevjuht Priit Kongo usub, et õnnestumise juures on üks olulisemaid faktoreid võtmeisikute leidmine. Foto: Erakogu

IT-firma Net Group tegevjuht Priit Kongo tutvustab Äripäeva raadiosaates ettevõtte uut kasvustrateegiat, mis seisneb koduturul koostööpartneriga tarkvarateenuse väljatöötamises ja sellega globaalsele turule liikumises.

Esimene kliendiga koostööna valminud arendus, energiaettevõtete kliendihalduse ja arveldustarkvara on Põhjamaades läbimurde saavutanud. Priit Kongo räägib saates, millised plaanid terendavad tulevikus ja kus näeb ta enim kasvupotentsiaali.

Saatest kuuleb ka, keda koostööpartneriteks otsitakse, kuidas kujuneb osalussuhe ja milline meeskond seesuguse strateegia elluviimiseks on kokku pandud. Selleks, et saavutada kiire kasv ja kasum, on oluline arvestada ka ebaõnnestumise riskiga. Seda vaatamata sellele, et Net Group loob oma ressurssidega võimalikult turvalise keskkonna lahendustega globaalsetele turgudele liikumiseks.

Saatejuht on Mai Kroonmäe.

Kuula saadet siit: