Juhtimislaboris Robert Sarv: viha pole tulemuslik suhtlusvorm

„Minu jaoks on kõik emotsioonid tööriistad, et elus midagi põnevat kogeda. Kui ma saan kohtuotsuse, millega ma üldse nõus ei ole, siis ma võin valida, kas ma olen pettunud, vihane või mul hakkab kahju. Ma võin viieks minutiks lasta oma emotsioonil tõusta tippu ja tunda seda, kogeda tõelist roller-coasterit, aga kui ma jätan emotsiooni sisse, siis annan ma kontrolli ära kellelegi teisele,“ ütleb vandeadvokaat Robert Sarv saates „Juhtimislabor“.

„Kui minu suhtlemise tööriistakastis on ainult haamer ehk viha, siis on väga raske probleeme lahendada. Kui keegi satub olukorda, mida ta ei oska lahendada, siis ta ründab tihti teist inimest emotsionaalselt. Ma olen kulutanud palju aega, et omandada suhtlemisoskusi, mida koolis ei õpetatud, aga mis on vajalikud elus hakkamasaamiseks,“ lisab Robert.