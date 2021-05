Rait Kondor: miks investeerida SAF Tehnikasse

Investor Rait Kondor näeb Läti ettevõttes SAF Tehnika head võimalust. Foto: Andres Haabu

Investor Rait Kondor tutvustas enda lubavat investeerimisideed, mis vaatamata enda väiksusele on ehk paljude radarite alt läbi jooksnud.

Üks niisuguseid on kvartalitulemuste ootuses lätlaste SAF Tehnika, millest Kondor äsja Äripäeva börsirubriigis põhjaliku analüüsi kirjutas. Läti telekomiseadmete tootja ei ole Eesti investorite seas olnud kuigivõrd populaarne firma, kuid firma viimased poolaastatulemused on näidanud olulist kasvu, mis on aidanud ka aktsia hinnal käesoleval aastal üle 50% tõusta.